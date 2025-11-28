Giugliano i capigruppo chiedono chiarezza e partecipazione sul futuro PUC
Capigruppo di Giugliano chiedono incontro con Sindaco e Amministrazione per fare il punto sul PUC e garantire trasparenza. I capigruppo consiliari F. Iovinella, F. Mallardo, G. Pirozzi e M. Fato hanno protocollato questa mattina una richiesta ufficiale di incontro al Sindaco di Giugliano in Campania, Diego D’Alterio, al Presidente del Consiglio Comunale Luigi Guarino e all’Assessore all’Urbanistica, alla luce delle recenti modifiche introdotte dalla Legge Regionale n. 132025 in materia di Piani Urbanistici Comunali (PUC). La nuova normativa ridefinisce infatti le scadenze obbligatorie per l’adozione e l’approvazione dei PUC, fissando il 31 dicembre 2025 come termine ultimo per l’adozione e il 30 giugno 2026 per la definitiva approvazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Argomenti simili trattati di recente
Tele Club Italia. . Nell'area giuglianese strade impraticabili dopo il maltempo, a Pozzuoli piove nelle aule, Giugliano fuori dalla Coppa Italia - facebook.com Vai su Facebook
Partiti-associazioni Terni chiedono 'chiarezza' dopo piazza - Chiedono che "le autorità facciano piena chiarezza, utilizzando tutti gli strumenti disponibili" le forze politiche e le associazioni promotrici della manifestazione cittadina del 4 ottobre a Terni ... Come scrive ansa.it