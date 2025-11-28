Giugliano ennesimo raid al mercato ortofrutticolo | sfondato il cancello di ingresso

Hanno sfondato il cancello di ingresso del Mercato Ortofrutticolo di Giugliano e si sono introdotti all'interno. Questa notte, i ladri sono entrati di nuovo in azione nella struttura mercatale di via Santa Maria a Cubito, già oggetto in passato di furti e incursioni criminali. Al momento non è ignota l'entità del bottino.

