Girasoli per Ale | la reazione di Milano in difesa di una madre

Gazzetta.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo che qualcuno ha strappato i fiori gialli in ricordo del ragazzo morto al playground di via Dezza a Milano, si è innescata una pioggia di solarità. E tanti sono accorsi a portare altri girasoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Girasoli per Ale: la reazione di Milano in difesa di una madre

