Giovedì 4 dicembre l’assemblea nazionale della Cna
ROMA – Giovedì 4 dicembre si terrà l’Assemblea nazionale della Cna – Artigiani Imprenditori d’Italia. Dal titolo “Una visione futura. Progetti, impegno, responsabilità”, il più importante appuntamento annuale della Confederazione si svolgerà a Roma, all’auditorium della Conciliazione, in via della Conciliazione 4, con inizio alle ore 10,30. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
