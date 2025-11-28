Giovani e donne nella tecnologia | la visione del Club Dirigenti Tecnologie dell’Informazione all’evento ANGI

Romadailynews.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Formazione, orientamento e inclusione delle donne nelle discipline tecnologiche: sono questi i temi al centro dell’intervista rilasciata da Maria Pia Giovannini, presidente del Club Dirigenti Tecnologie dell’Informazione Roma, in occasione della giornata degli Oscar dell’Innovazione ANGI 2025, svoltasi ieri presso lo spazio Europa Experience – David Sassoli del Parlamento Europeo. Nel corso dell’intervista, Giovannini ha espresso apprezzamento per l’iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, sottolineando la centralità del coinvolgimento giovanile: «È un grande piacere essere qui in questa iniziativa rivolta ai giovani». 🔗 Leggi su Romadailynews.it

giovani e donne nella tecnologia la visione del club dirigenti tecnologie dell8217informazione all8217evento angi

© Romadailynews.it - Giovani e donne nella tecnologia: la visione del Club Dirigenti Tecnologie dell’Informazione all’evento ANGI

Altre letture consigliate

Giovani, cultura, donne: tre sfide per interpretare la vita - Tre sfide profonde attendono chi governa questo meraviglioso duro Paese. Si legge su avvenire.it

Giovani Confindustria: basta galleggiare, serve una visione - Dai Giovani Imprenditori di Confindustria un "messaggio alla politica e alle istituzioni italiane: serve una visione lunga di sviluppo. Riporta ansa.it

Bonus Giovani e Donne: i decreti attuativi ci sono, ora vanno applicati - Negli ultimi anni, il tema del lavoro e dell’occupazione, ha assunto un ruolo sempre più centrale nel dibattito pubblico, soprattutto in relazione alle difficoltà dei giovani e delle donne nel trovare ... Da iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Giovani Donne Tecnologia Visione