Giovani e donne nella tecnologia | la visione del Club Dirigenti Tecnologie dell’Informazione all’evento ANGI

Formazione, orientamento e inclusione delle donne nelle discipline tecnologiche: sono questi i temi al centro dell’intervista rilasciata da Maria Pia Giovannini, presidente del Club Dirigenti Tecnologie dell’Informazione Roma, in occasione della giornata degli Oscar dell’Innovazione ANGI 2025, svoltasi ieri presso lo spazio Europa Experience – David Sassoli del Parlamento Europeo. Nel corso dell’intervista, Giovannini ha espresso apprezzamento per l’iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, sottolineando la centralità del coinvolgimento giovanile: «È un grande piacere essere qui in questa iniziativa rivolta ai giovani». 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Giovani e donne nella tecnologia: la visione del Club Dirigenti Tecnologie dell’Informazione all’evento ANGI

