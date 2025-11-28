Giovane Inter novità sul possibile colpo a gennaio | si pensa a questo piano
Inter News 24 Giovane Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante brasiliano del Verona che è nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato. Nel corso di un recente contenuto pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, sono arrivate indicazioni significative sul futuro di Giovane, attaccante classe 2003 del Verona e uno dei nomi più caldi in ottica Inter. A fare il punto è stato Matteo Moretto, noto esperto di mercato, che ha delineato lo stato attuale della situazione legata al giovane brasiliano, protagonista di una stagione in continua crescita sotto la gestione degli scaligeri. 🔗 Leggi su Internews24.com
L'Inter è interessata in maniera concreta a Giovane: dal Brasile, si ipotizza anche un affare già per gennaio Secondo ESPN, l'obiettivo dei nerazzurri è quello di anticipare la concorrenza e battere tutti sul tempo #Inter #SpazioInter - facebook.com Vai su Facebook
L'Inter ha avviato contatti per Giovane del Verona circa da una settimana, su richiesta di Chivu rimasto stregato dal talento brasiliano. Il prezzo stimato è tra i 20 e i 30M€. @espn Vai su X
Voci su Giovane, l’Inter fa sapere che nel mercato di gennaio in attacco… - In queste settimane si sono intensificate le voci su un possibile approdo all'Inter già a gennaio per Giovane: cosa fa sapere l'Inter ... Si legge su msn.com
Mercato Inter, nuova opzione per l’attacco: possibile il colpo già a gennaio - Il club nerazzurro, in vista di un inverno ricco di appuntamenti, riflette sulla possibilità di aggiungere un elemento in rosa. Scrive msn.com