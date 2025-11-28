Giovane Inter il Verona fa muro per gennaio | il motivo e cosa filtra sul futuro

Inter News 24 Giovane Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante brasiliano del Verona che è nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato. Nel corso di un recente video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha fatto il punto sul futuro di Giovane, l’attaccante del Verona finito nel mirino dell’ Inter in vista dei prossimi mesi. Secondo quanto spiegato dal giornalista, le indiscrezioni che collegano il talento brasiliano ai nerazzurri stanno diventando sempre più insistenti, complice l’apprezzamento sia di Cristian Chivu sia della dirigenza interista. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Giovane Inter, il Verona fa muro per gennaio: il motivo e cosa filtra sul futuro

Leggi anche questi approfondimenti

L'Inter è interessata in maniera concreta a Giovane: dal Brasile, si ipotizza anche un affare già per gennaio Secondo ESPN, l'obiettivo dei nerazzurri è quello di anticipare la concorrenza e battere tutti sul tempo #Inter #SpazioInter - facebook.com Vai su Facebook

L'Inter ha avviato contatti per Giovane del Verona circa da una settimana, su richiesta di Chivu rimasto stregato dal talento brasiliano. Il prezzo stimato è tra i 20 e i 30M€. @espn Vai su X

Giovane Inter, Marotta fa sul serio per il giocatore del Verona. I nerazzurri hanno preso una decisione molto importante. Le ultime! - Avviati i contatti con l’entourage del giocatore per capire la fattibilità del colpo L’interesse dei nerazzurri per Giovane si ... Come scrive calcionews24.com

L’annuncio di Moretto: “Inter in vantaggio per un bomber di Serie A” - Moretto svela che l’Inter è in vantaggio per un giovane bomber di Serie A: i dettagli sul possibile trasferimento. Si legge su spaziointer.it

L’Arena – Giovane, Inter già a gennaio? “Chivu lo ha espressamente chiesto alla dirigenza” - L'attaccante del Verona ha stregato l'allenatore dell'Inter che starebbe cercando di chiudere l'affare per anticipare la concorrenza ... Da msn.com