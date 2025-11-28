Giovane Inter Chivu sempre più stregato dal brasiliano | la richiesta alla dirigenza e le nuove cifre

Inter News 24 Giovane Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante brasiliano del Verona che è nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato. L’ Inter accelera per Giovane, l’attaccante del Verona che in poche settimane ha conquistato Cristian Chivu al punto da spingere il tecnico romeno a chiedere un intervento immediato alla dirigenza. Secondo quanto riportato da L’Arena, la società nerazzurra avrebbe deciso di fare sul serio avviando già i primi contatti con l’entourage del brasiliano, con l’obiettivo di trovare un accordo che consenta il trasferimento già nel mercato di gennaio. Una mossa che testimonia quanto il giovane talento, classe 2003, abbia impressionato lo staff interista, soprattutto dopo la prestazione offerta al Bentegodi meno di un mese fa, quando segnò contro i nerazzurri mettendosi in mostra per personalità e concretezza. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Giovane Inter, Chivu sempre più stregato dal brasiliano: la richiesta alla dirigenza e le nuove cifre

Scopri altri approfondimenti

L'Inter è interessata in maniera concreta a Giovane: dal Brasile, si ipotizza anche un affare già per gennaio Secondo ESPN, l'obiettivo dei nerazzurri è quello di anticipare la concorrenza e battere tutti sul tempo #Inter #SpazioInter - facebook.com Vai su Facebook

L'Inter ha avviato contatti per Giovane del Verona circa da una settimana, su richiesta di Chivu rimasto stregato dal talento brasiliano. Il prezzo stimato è tra i 20 e i 30M€. @espn Vai su X

L’Arena – Giovane, Inter già a gennaio? “Chivu lo ha espressamente chiesto alla dirigenza” - L'attaccante del Verona ha stregato l'allenatore dell'Inter che starebbe cercando di chiudere l'affare per anticipare la concorrenza ... Lo riporta msn.com

Inter, Chivu rivoluzione tutto? Ecco il piano in vista della gara contro l’Atletico Madrid. La situazione non conosce limiti - La situazione non conosce dubbi L’Inter si prepara a tornare protagonista in Europa nella notte del Metrop ... Come scrive calcionews24.com

Hernanes: "Chivu è giovane e ha passione. L'Inter resta la migliore del campionato" - Inter la più forte, ma il derby è un mondo a parte” Ospite di Vamos! Si legge su tuttomercatoweb.com