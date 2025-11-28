Giovane Inter Chivu sempre più stregato dal brasiliano | la richiesta alla dirigenza e le nuove cifre

Inter News 24 Giovane Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante brasiliano del Verona che è nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato. L’ Inter accelera per Giovane, l’attaccante del Verona che in poche settimane ha conquistato Cristian Chivu al punto da spingere il tecnico romeno a chiedere un intervento immediato alla dirigenza. Secondo quanto riportato da L’Arena, la società nerazzurra avrebbe deciso di fare sul serio avviando già i primi contatti con l’entourage del brasiliano, con l’obiettivo di trovare un accordo che consenta il trasferimento già nel mercato di gennaio. Una mossa che testimonia quanto il giovane talento, classe 2003, abbia impressionato lo staff interista, soprattutto dopo la prestazione offerta al Bentegodi meno di un mese fa, quando segnò contro i nerazzurri mettendosi in mostra per personalità e concretezza. 🔗 Leggi su Internews24.com

