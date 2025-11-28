Giornate di gioco gratuite su Xbox Game Pass prova 2 nuovi giochi di ruolo questo weekend

Jumptheshark.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’offerta di Xbox Game Pass si arricchisce di due nuovi titoli RPG disponibili per il weekend grazie alle promo Free Play Days. Questa opportunità permette a tutti gli utenti di esplorare nuove esperienze di gioco senza dover sottoscrivere immediatamente un abbonamento, anche se le benefici maggiori sono riservati agli iscritti ai piani Ultimate, Premium o Essential. La promozione, attiva dal 27 novembre fino al 30 novembre 2025, consente di testare alcuni tra i titoli più interessanti del genere, anche per chi non possiede un abbonamento. xbox game pass arricchisce l’offerta con due nuovi titoli rpg in prova gratuita. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

giornate di gioco gratuite su xbox game pass prova 2 nuovi giochi di ruolo questo weekend

© Jumptheshark.it - Giornate di gioco gratuite su Xbox Game Pass prova 2 nuovi giochi di ruolo questo weekend

