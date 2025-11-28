Giornate di gioco gratuite su Xbox Game Pass prova 2 nuovi giochi di ruolo questo weekend

L'offerta di Xbox Game Pass si arricchisce di due nuovi titoli RPG disponibili per il weekend grazie alle promo Free Play Days. Questa opportunità permette a tutti gli utenti di esplorare nuove esperienze di gioco senza dover sottoscrivere immediatamente un abbonamento, anche se le benefici maggiori sono riservati agli iscritti ai piani Ultimate, Premium o Essential. La promozione, attiva dal 27 novembre fino al 30 novembre 2025, consente di testare alcuni tra i titoli più interessanti del genere, anche per chi non possiede un abbonamento.

