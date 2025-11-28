Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità | Chiesi porta a Parma Superabile
In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, il Gruppo Chiesi offre alla città di Parma due repliche gratuite dello spettacolo “Superabile”, prodotto dalla compagnia Teatro La Ribalta – Accademia Arte della Diversità. Le due rappresentazioni — mercoledì 3 dicembre alle. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Le immagini della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le Donne. - facebook.com Vai su Facebook
Quasi 4 milioni e il 22% per il film pluripremiato e campione d’incassi #CèAncoraDomani di Paola Cortellesi, proposto su Rai 1 nella Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne. Stravince la serata ed è il film più visto della stag Vai su X
Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, evento di sensibilizzazione a Messina - Il Comune di Messina e l’Università degli Studi di Messina annunciano congiuntamente un evento dedicato alla Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, che si terrà mercoledì 3 dicembre, a ... Lo riporta strettoweb.com
Giornata Internazionale delle persone con disabilità, 3 dicembre - Il 3 dicembre di ogni anno si celebra la giornata internazionale delle persone con disabilità, una ricorrenza istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite per ... Segnala napolivillage.com
Giornata internazionale delle persone con disabilità. Russi celebra il 3 dicembre con iniziative dedicate all’inclusione e al futuro dei più giovani - Dal 1992, ogni 3 dicembre, la Giornata internazionale delle persone con disabilità richiama l’attenzione globale sul diritto a una società più inclusiva, ... Lo riporta ravennanotizie.it