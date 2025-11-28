Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità | Chiesi porta a Parma Superabile

Parmatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, il Gruppo Chiesi offre alla città di Parma due repliche gratuite dello spettacolo “Superabile”, prodotto dalla compagnia Teatro La Ribalta – Accademia Arte della Diversità. Le due rappresentazioni — mercoledì 3 dicembre alle. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

