Giornata della Disabilità visite tattilo-sensoriali al Museo Archeologico Nazionale dell' Antica Capua
Mercoledì 3 dicembre 2025, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, la direzione regionale musei nazionali campania e la direzione del Museo Archeologico Nazionale dell’Antica Capua, Anfiteatro e Mitreo di Santa Maria Capua Vetere, aderiscono all’invito del. 🔗 Leggi su Casertanews.it
