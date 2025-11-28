Giornata della Disabilità visite tattilo-sensoriali al Museo Archeologico Nazionale dell' Antica Capua

Casertanews.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 3 dicembre 2025, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, la direzione regionale musei nazionali campania e la direzione del Museo Archeologico Nazionale dell’Antica Capua, Anfiteatro e Mitreo di Santa Maria Capua Vetere, aderiscono all’invito del. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Giornata Mondiale della vista, tornano le visite oculistiche gratuite - Asl Toscana Sud Est mette a disposizione delle slot nelle giornate del 9 e 10 ottobre nelle tre province di Arezzo, Grosseto e Siena. Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Disabilit224 Visite Tattilo