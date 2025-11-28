Giornalisti oggi lo sciopero | il comunicato sindacale della Fnsi e la risposta della Fieg

Oggi le giornaliste e i giornalisti italiani sono in sciopero per il rinnovo del contratto di lavoro: per questo il sito del «Corriere della Sera» oggi non sarà aggiornato, e domani il quotidiano non sarà in edicola. Ecco il comunicato sindacale della Fnsi e la risposta della Fieg. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Giornalisti, oggi lo sciopero: il comunicato sindacale della Fnsi e la risposta della Fieg

Approfondisci con queste news

Oggi le giornaliste e i giornalisti italiani sono in sciopero. Scioperiamo perché il nostro contratto di lavoro è scaduto da 10 anni e soprattutto perché riteniamo che il giornalismo, presidio fondamentale per la vita democratica del Paese, non abbia avuto la nece - facebook.com Vai su Facebook

Oggi i giornalisti scioperano per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro: il sito non sarà aggiornato per 24 ore a partire dalle 6 Vai su X

Le ragioni dello sciopero dei giornalisti di oggi 28 novembre - "Oggi le giornaliste e i giornalisti italiani sono in sciopero per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro scaduto da dieci anni. Lo riporta msn.com

La redazione di Domani aderisce allo sciopero nazionale dei giornalisti di venerdì 28 novembre - Scioperiamo perché il nostro contratto di lavoro è scaduto da 10 anni e soprattutto perché riteniamo che il giornalismo, presidio ... Come scrive editorialedomani.it

Oggi giornalisti in sciopero: i comunicati di Fnsi e Fieg - Di seguito il comunicato della Fnsi, Federazione Nazionale Stampa Italiana, sindacato unitario dei giornalisti italiani. msn.com scrive