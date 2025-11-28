Giornalisti oggi lo sciopero | il comunicato sindacale della Fnsi e la risposta della Fieg

Xml2.corriere.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi le giornaliste e i giornalisti italiani sono in sciopero per il rinnovo del contratto di lavoro: per questo il sito del «Corriere della Sera» oggi non sarà aggiornato, e domani il quotidiano non sarà in edicola. Ecco il comunicato sindacale della Fnsi e la risposta della Fieg. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

