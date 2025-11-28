Giornalisti in sciopero per i contratti | i comunicati di Fnsi e Fieg

Roma, 29 novembre 2025 – Oggi, venerdì 29 novembre 2025, giornalisti in sciopero per i contratti per 24 ore. Di seguito i comunicati di Federazione Nazionale Stampa Italiana (Fnsi) e Federazione Italiana Editori Giornali (Fieg). Il comunicato Fnsi. “ Oggi le giornaliste e i giornalisti italiani sono in sciopero. Scioperiamo perché il nostro contratto di lavoro è scaduto da 10 anni e soprattutto perché riteniamo che il giornalismo, presidio fondamentale per la vita democratica del Paese, non abbia avuto la necessaria attenzione da parte degli editori della Fieg: molti tagli e pochi investimenti, nonostante le milionarie sovvenzioni pubbliche. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

