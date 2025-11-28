Giorgia Meloni sceglie Jeff Bezos per le forniture di beni a Palazzo Chigi Dalla carta ai mobili da ufficio alle cineprese tutto da Amazon per 135 mila euro
La presidenza del Consiglio di Giorgia Meloni ha deciso per la prima volta di autorizzare acquisti di beni utili a Palazzo Chigi sulla piattaforma Amazon business invece che sui tradizionali portali della pubblica amministrazione. La scelta è destinata a fare discutere perfino nella maggioranza di governo, dove non sono stati pochi in questi anni (soprattutto la Lega) a difendere la rete del piccolo commercio e i negozi tradizionali messi a rischio dall’assalto di multinazionali come quella fondata da Jeff Bezos. La svolta è firmata da Gabriella Salone, che dall’aprile scorso è coordinatrice dell’ufficio gare e contratti all’interno del dipartimento servizi strumentali della presidenza del Consiglio, anche se al momento è limitata negli importi: 90 mila euro massimo spendibili più Iva su Amazon nel prossimo biennio, con possibilità di aggiungere un terzo anno con altri 45 mila euro da spendere oltre Iva. 🔗 Leggi su Open.online
