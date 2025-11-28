Giorgia Meloni non per costrizione o per battere qualcuno | sinistra azzerata
"Ci tenevo a essere qui per diverse ragioni, innanzitutto per fare l'in bocca al lupo ai ragazzi che decidono di intraprendere questo percorso": la premier Giorgia Meloni lo ha detto all'assemblea nazionale di Noi Moderati di Maurizio Lupi. Poi, ha aggiunto: "Mi sono sempre fidata di più di quelli che iniziano a fare politica prima di avere un compenso dalla politica". E ancora: "Ho voluto partecipare a questa assemblea nazionale anche per ringraziarvi, per ringraziare Maurizio Lupi, il suo è sempre un contributo di contenuto e sintesi. Abbiamo bisogno di persone così, che mettano sempre comunque l'interesse del tutto prima dell'interesse del particolare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
