Gioielli mai restituiti | due indagati a Marciana Marina

MARCIANA MARINA – È in corso l’indagine che vede coinvolti due imprenditori oltre la cinquantina, soci di una gioielleria attiva fino a qualche anno fa sul territorio dell’Isola d’Elba. Le verifiche dei carabinieri sono partite in seguito a tre querele presentate nel mese di ottobre da residenti che non avevano più ricevuto i propri gioielli consegnati per riparazioni. Secondo quanto emerso dalle denunce, questi avevano affidato alla gioielleria vari monili pregiati per interventi di manutenzione. Nel tempo, però, l’esercizio commerciale ha cessato l’attività e i titolari si sono resi irreperibili, rendendo impossibile ai proprietari recuperare i loro beni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

