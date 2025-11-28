Giochi gratuiti su Xbox per 48 ore senza Game Pass

Jumptheshark.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

offerte gratuite su xbox: tre giochi disponibili per 48 ore. Nel panorama dei giochi in promozione, Xbox propone una selezione di tre titoli totalmente gratuiti, accessibili senza l’obbligo di sottoscrivere Xbox Game Pass. Questa iniziativa consente ai giocatori di sperimentare nuove esperienze videoludiche senza costi, ma con una durata limitata nel tempo. durata e modalità dell’offerta. Le tre proposte gratuite sono disponibili esclusivamente per le prossime 48 ore, il che significa che tutti gli interessati devono affrettarsi. Dopo questa finestra temporale, l’opportunità di scaricare e giocare gratuitamente sarà revocata, richiedendo in futuro un pagamento per l’accesso ai titoli. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

