Gioacchino Rosa Rosa presenta il suo nuovo noir ‘50 Giorni di Nemesi’
È arrivato in libreria ‘50 Giorni di Nemesi’, il nuovo romanzo di Gioacchino Rosa Rosa, un noir ad alta tensione che affronta, con sguardo lucido e spietato, i temi della giustizia, della vendetta e della responsabilità collettiva. Ambientato nella Foggia contemporanea, il libro intreccia vite. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Approfondisci con queste news
7Gold Sicilia. . Premio Rosa, al Teatro Biondo celebrate le donne che creano futuro - facebook.com Vai su Facebook
Gioacchino Rosa Rosa presenta il suo nuovo noir ‘50 Giorni di Nemesi’ - Dirigente d’azienda, scrittore e compositore, Gioacchino Rosa Rosa firma con ‘50 Giorni di Nemesi’ un’opera dal respiro cinematografico, capace di raccontare una città senza filtri e di trasformare il ... Lo riporta foggiatoday.it