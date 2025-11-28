Giletti esalta Spalletti ma individua il problema principale della squadra | Alla Juve manca un Lobotka Poi il confronto con l’ex bianconero Conte

Giletti non ha dubbi: Spalletti è un numero uno, ma la Juve manca del regista Lobotka. Poi il commento sull’ex bianconero Conte. Il giornalista e tifoso Massimo Giletti ha espresso il suo punto di vista sul confronto tra Antonio Conte e Luciano Spalletti, intervenendo ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Giletti ha subito chiarito il suo stretto rapporto con Conte, ma ha voluto analizzare obiettivamente le qualità del tecnico bianconero. Giletti conosce bene la mentalità di Conte. L’allenatore del Napoli non dice mai le cose per caso, vuole sempre dare dei segnali alla squadra e all’ambiente. La sua rabbia (dopo la sconfitta di Bologna ) nasce dal fatto che non accetta di perdere senza combattere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

