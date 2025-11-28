Giardini di luce domenica l’accensione con musiche natalizie

Forlì, 28 novembre 2025 – Il Natale forlivese comincia a scaldare i motori: mentre in piazza Saffi è già attiva la pista di pattinaggio su ghiaccio, domenica è il turno dell’accensione dei ‘Giardini di luce’. Prenderà vita alle 18, infatti, la suggestiva passeggiata luminosa nei giardini pubblici che lo scorso anno, nella sua prima edizione, ha conquistato pubblico e visitatori, affermandosi come uno degli appuntamenti più attesi e apprezzati delle festività. Se già lo scorso anno l’installazione aveva conquistato i forlivesi, quest’anno sono previste novità che la renderanno ancora più sfarzosa: con oltre 6. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

