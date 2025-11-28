Gianluca Bessegato morto di freddo a Silea | la vita fragile del 58enne e i dubbi della sorella sulle ultime ore
Il ritrovamento in via Cendon: una morte causata dal freddo. È stato trovato martedì mattina, senza vita, in un fosso di via Cendon a Silea, vicino agli impianti sportivi. Gianluca Bessegato, trevigiano, 58 anni, sarebbe morto per il freddo. I primi accertamenti non hanno rilevato segni di violenza, e la Procura ha scelto di non disporre l’autopsia. Negli ultimi mesi Gianluca non aveva più una sistemazione stabile: dormiva prima in un furgone parcheggiato nel quartiere San Paolo, poi nell’ atrio dell’ospedale Ca’ Foncello, dove cercava un riparo notturno. Una vita di cadute e ripartenze: dal lavoro al baratro. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
