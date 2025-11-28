Giallo sull’eredità di Baudo | figlia figlio e assistente storica ancora non accettano i 10 milioni

Pippo Baudo Sei mesi dopo l’apertura del testamento di Pippo Baudo, scomparso nel 2025 a 89 anni, i tre eredi designati non hanno ancora formalizzato l’accettazione di un patrimonio stimato in 10 milioni di euro. La figlia Tiziana, il figlio Alessandro e Dina Minna, assistente del presentatore per 36 anni, attendono valutazioni più precise su immobili, terreni e diritti d’autore prima di procedere. Il testamento è stato aperto il 9 settembre presso lo studio del notaio Renato Carraffa a Roma. La divisione prevista da Baudo attribuisce circa un terzo dell’intero patrimonio a ciascuno dei tre beneficiari, con Dina Minna che riceve una quota quasi equivalente a quella dei figli. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Giallo sull’eredità di Baudo: figlia, figlio e assistente storica ancora non accettano i 10 milioni

