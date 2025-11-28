Giada D’Antonio prosegue il suo percorso di crescita che potrebbe portarla ad esordire nelle prossime settimane in Coppa Europa (e magari nel 2026 in Coppa del Mondo) e conquista un buon settimo posto nel secondo gigante FIS disputato sulle nevi di Pfelders, in provincia di Bolzano, dopo essere uscita di scena ieri sempre tra le porte larghe ad Arosa. La 16enne napoletana, reduce da una doppia vittoria impressionante negli slalom FIS di Schilthorn tra il 19 ed il 20 novembre, sta dimostrando un ottimo livello per la sua età anche in gigante come dimostra la prestazione odierna. D’Antonio ha avuto il merito di superare il taglio nella prima manche nonostante il pettorale 71, attestandosi in 26ma posizione con un gap di 3. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giada D’Antonio recupera 19 posizioni nella seconda manche ed è settima in un gigante FIS