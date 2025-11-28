Giada D’Antonio la napoletana promessa dello sci italiano | ho vinto col numero 82 infatti ho bucato gli sci
Giada D’Antonio, giovane talento dello sci partenopeo e già protagonista di due vittorie internazionali, si è raccontata in un’intervista a Repubblica. Le parole della D’Antonio. Giada D’Antonio, diventerà la Shakira dello sci? «Veramente sin da piccola ho un altro soprannome: “Black Panther”. Però no, non mi sono mai messa in testa l’idea di cambiare nazione. Dà più soddisfazione arrivare in Coppa del mondo da italiana, poi sono super gasata quando mi arrivano le tute tutte azzurre: azzurro Napoli». Tifate in famiglia? «Quando gioca il Napoli papà non si può muovere dal divano, il suo umore dipende dal risultato». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Arosa, Zinal, Val Casies, Pfelders: giornata piena di emozioni FIS. Ad Arosa Giada D’Antonio sfiora il terzo colpo: da pettorale 91 a 20ª dopo la prima manche del suo primo gigante. Nella seconda era avanti di 86/100… poi l’errore che la mette fuori. Tornerà s - facebook.com Vai su Facebook
#SciAlpino Giada, ora GPI e Coppa Europa per sognare. Ecco D'Antonio: "Il mio esempio è Shiffrin. Punto alla velocità e..." #FISAlpine #AlpineSkiing #24Novembre #scialpinofemminile dlvr.it/TPR31b Vai su X
Giada D’Antonio: “Non sarò la Shakira dello sci, voglio portare Napoli alle Olimpiadi” - Papà napoletano, madre di origine colombiana ed ecuadoriana: “Gareggerò per ... Lo riporta repubblica.it
Giada D’Antonio, doppietta in Svizzera lo show della sciatrice di San Sebastiano - Al debutto in Nazionale subito due successi per la giovane promessa partita dalla località ai piedi del Vesuvio ... Come scrive napoli.repubblica.it