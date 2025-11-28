Giada D’Antonio la napoletana promessa dello sci italiano | ho vinto col numero 82 infatti ho bucato gli sci

Giada D’Antonio, giovane talento dello sci partenopeo e già protagonista di due vittorie internazionali, si è raccontata in un’intervista a Repubblica. Le parole della D’Antonio. Giada D’Antonio, diventerà la Shakira dello sci? «Veramente sin da piccola ho un altro soprannome: “Black Panther”. Però no, non mi sono mai messa in testa l’idea di cambiare nazione. Dà più soddisfazione arrivare in Coppa del mondo da italiana, poi sono super gasata quando mi arrivano le tute tutte azzurre: azzurro Napoli». Tifate in famiglia? «Quando gioca il Napoli papà non si può muovere dal divano, il suo umore dipende dal risultato». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

