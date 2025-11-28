Gewiss premia 126 collaboratori

Al Gewiss Experience Center dell’headquarter di Cenate Sotto giovedì 27 novembre l’evento BeLong Award, dedicato ai 126 collaboratori che nel 2025 hanno raggiunto i 15, 25 e 35 anni di lavoro nel Gruppo e ai 2 nuovi Maestri del Lavoro. Un appuntamento ormai consolidato, che rappresenta uno dei momenti più significativi della vita aziendale del Gruppo, occasione per rinnovare il valore del legame umano e professionale che unisce le persone del Gruppo Gewiss. L’edizione 2025 ha visto la partecipazione del Presidente Fabio Bosatelli e del CEO Paolo Cervini, insieme ai membri dell’Executive Committee e del Leadership Team, in un clima di emozione, riconoscenza e orgoglio condiviso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

