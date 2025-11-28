Gestire il corpo e le emozioni

Viviamo accompagnati da superfici lucide: cellulari, vetrine, specchi, vetrate, pavimenti. in cui il nostro corpo si manifesta e si riflette. Noi siamo il risultato delle stimolazioni sensoriali che entrano dentro il nostro corpo. Siamo composti da due corpi: un corpo visibile, il nostro involucro esterno, la nostra immagine estetica;. un corpo invisibile, dato dal sistema nervoso autonomo, svincolato dalla nostra volontà e legato alle emozioni che le stimolazioni sensoriali creano.. Il continuo contatto con il corpo esterno – nello specchio e nelle superfici lucide – agisce sul corpo interno attraverso emozioni positive o negative. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Gestire il corpo e le emozioni

