Gestione delle supplenze brevi e semplificazione burocratica Incontro al Ministero SPECIALE con Rosano Anief LIVE alle 17 | 00
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha tenuto un incontro di aggiornamento sul percorso di revisione del processo di gestione e pagamento delle supplenze brevi e saltuarie, già annunciato nel tavolo delle semplificazioni del 7 novembre scorso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Gestione delle supplenze brevi: Il MIM annuncia la creazione di un nuovo sistema digitale - La FLC CGIL accoglie con favore l’approccio sistemico del progetto, chiedendo semplificazione reale del lavoro amministrativo, copertura integrale delle spese e trasparenza dei dati relativi alle supp ... Segnala flcgil.it
Semplificazione, i supplenti “brevi” saranno pagati regolarmente, da settembre sistema innovativo. Tra pochi giorni possibile consultare le informazioni personali. Altre ... - Dei risultati concreti sono arrivati in questi giorni, a seguito degli incontri ... Secondo orizzontescuola.it
Supplenze brevi scuola: pagamenti dal 15 Dicembre e dal 2026 un nuovo sistema digitale - Il Ministero dell'istruzione ha incontrato i sindacati per discutere della gestione delle supplenze brevi. Lo riporta ticonsiglio.com