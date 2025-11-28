Gerry Scotti supera Alessandro Gassmann bene la cronaca di Infante
Gli ascolti televisivi del giovedì hanno visto, in prima serata, su Rai1 una nuova puntata della terza stagione della fiction Un Professore 3, con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, conquistare una media di 3.358.000 spettatori pari al 20% di share. Su Canale5, dopo Gira La Ruota dei Campioni (4.413.000 – 22.1%), Gerry Scotti e Samira Lui al timone de La Ruota dei Campioni hanno prevalso con una media di 4.692.000 spettatori pari a uno share del 24.8%. Su Rai2, dopo la presentazione (870.000 – 4.2%), Milo Infante alla guida di Ore 14 Sera ha totalizzato una media di 767.000 spettatori pari al 6. 🔗 Leggi su Iltempo.it
