gerry scotti supera alessandro gassmann bene la cronaca di infante

Iltempo.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli ascolti televisivi del giovedì hanno visto, in prima serata, su Rai1 una nuova puntata della terza stagione della fiction Un Professore 3, con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, conquistare una media di 3.358.000 spettatori pari al 20% di share. Su Canale5, dopo Gira La Ruota dei Campioni (4.413.000 – 22.1%), Gerry Scotti e Samira Lui al timone de La Ruota dei Campioni hanno prevalso con una media di 4.692.000 spettatori pari a uno share del 24.8%. Su Rai2, dopo la presentazione (870.000 – 4.2%), Milo Infante alla guida di Ore 14 Sera ha totalizzato una media di 767.000 spettatori pari al 6. 🔗 Leggi su Iltempo.it

