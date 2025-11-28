Genova Salis introduce educazione sessuale e gender fluid per bambini dai 3 ai 6 anni in 4 asili Berrino FdI | Vuole scalare il Pd sulla pelle dei più piccoli

Nello specifico sono 4 le scuole materne coinvolte: la Firpo a Sampierdarena, la Mazzini, la Monticelli e la Santa Sofia, per un totale di 300 bambini. La Lega presenta interrogazione a Valditara Il sindaco di Genova Silvia Salis introduce l'educazione sessuale e gender fluid nelle scuole mat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

