Genoa - Hellas Verona le probabili formazioni | Zanetti cerca la prima vittoria in campionato

Veronasera.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tredicesima giornata di Serie A vede l'Hellas Verona sfidare il Genoa allo stadio Marassi, in un importante scontro salvezza previsto per le ore 15 di sabato 29 novembre. I gialloblu occupano l'ultimo posto in classifica in compagnia della Fiorentina: le uniche due squadre a non aver ancora. 🔗 Leggi su Veronasera.it

