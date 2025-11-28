Gaza report Onu | Striscia abisso creato dall' uomo per ricostruzione serviranno oltre $70mld e interi decenni di lavoro internazionale

Il genocidio a Gaza ha generato un "abisso creato dalluomo": crollo economico dell’87%, Pil pro capite 161 dollari, e oltre 70 miliardi di dollari per ricostruire decenni di distruzione Un nuovo report Onu ha puntato i riflettori sulle situazioni disperate di Gaza, nonostante la tregua con I. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, report Onu: "Striscia abisso creato dall'uomo, per ricostruzione serviranno oltre $70mld e interi decenni di lavoro internazionale"

