Gaza report Onu | Striscia abisso creato dall' uomo per ricostruzione serviranno oltre $70mld e interi decenni di lavoro internazionale

Il genocidio a Gaza ha generato un "abisso creato dall’uomo": crollo economico dell’87%, Pil pro capite 161 dollari, e oltre 70 miliardi di dollari per ricostruire decenni di distruzione Un nuovo report Onu ha puntato i riflettori sulle situazioni disperate di Gaza, nonostante la tregua con I. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

