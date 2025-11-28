Gaza nuova mobilitazione di Bds Ravenna | i manifestanti bloccano il traffico davanti alla Sapir

Un centinaio di persone hanno preso parte oggi, venerdì, alla manifestazione organizzata dall'associazione Bds Ravenna davanti alla Sapir, azienda di terminal portuali e logistica. I manifestanti hanno causato qualche disagio alla viabilità, bloccando il traffico nella rotonda davanti all'azienda. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

