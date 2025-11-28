Gaza 25.000 studenti tornano a scuola in classi improvvisate

Nel cortile della scuola Al-Loulouah Al-Katami, nel centro di Gaza City, un'aula improvvisata è diventata punto di riferimento per centinaia di bambini che percorrono ogni giorno strade distrutte per raggiungere il centro educativo. Mancano materiali didattici, strumenti e una struttura formale, ma la direttrice Iman Al-Hinawi conferma che la frequenza sta aumentando e che le famiglie mostrano un forte coinvolgimento. I gruppi sono stati organizzati dalla scuola materna fino all'ultimo anno delle elementari, nel tentativo di ristabilire una continuità didattica interrotta troppo a lungo. Secondo l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, che opera con risorse ridotte e una rete logistica fragile, le iscrizioni agli spazi di apprendimento temporaneo superano già le 25.

