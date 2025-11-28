Gatti Juve | il difensore è tornato in gruppo Ottime notizie in vista del Cagliari le condizioni alla vigilia del match dell’Allianz Stadium

Juventusnews24.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gatti Juve, l’ex Frosinone torna in gruppo alla vigilia. Spalletti ritrova un pilastro: il difensore italiano è in ballottaggio con Koopmeiners per la difesa. Ottime notizie giungono dalla Continassa in vista della sfida di domani tra Juventus e Cagliari. Federico Gatti è ufficialmente rientrato in gruppo alla vigilia del match, superando completamente i problemi di salute che lo avevano afflitto. La sua presenza in campo è cruciale per le scelte difensive di Luciano Spalletti. Il rientro di Gatti pone Spalletti di fronte a un interessante dilemma tattico. L’allenatore può ora scegliere tra la solidità e la marcatura di Gatti e l’opzione più tecnica e di costruzione rappresentata da Teun Koopmeiners. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

gatti juve il difensore 232 tornato in gruppo ottime notizie in vista del cagliari le condizioni alla vigilia del match dell8217allianz stadium

© Juventusnews24.com - Gatti Juve: il difensore è tornato in gruppo. Ottime notizie in vista del Cagliari, le condizioni alla vigilia del match dell’Allianz Stadium

Leggi anche questi approfondimenti

gatti juve difensore 232Gatti Juve, notizie incoraggianti dalla Continassa! Ecco quando &#232; previsto il ritorno in gruppo del difensore centrale: tutti gli aggiornamenti - Ecco quando è previsto il ritorno in gruppo del difensore centrale assente per influenza contro il Bodo Arrivano segnali incoraggianti dalla Contina ... Secondo calcionews24.com

gatti juve difensore 232Gastroenterite, Gatti ancora KO: la Juventus spera di recuperarlo per il match contro il Cagliari - Gastroenterite, Gatti ancora KO: la Juventus spera di recuperarlo per il match contro il Cagliari Come riporta Gazzetta,Federico Gatti &#232; stato costretto a saltare sia la sfida contro ... Si legge su tuttojuve.com

gatti juve difensore 232Gatti salta Bodo Glimt Juve: il motivo dell’assenza del difensore bianconero per il match di Champions League in programma in Norvegia - Gatti non ha recuperato dalla febbre e ha saltato la rifinitura di stamattina: Spalletti non lo convoca per la Norvegia, resta a Torino Niente da fare per Federico Gatti. Secondo juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Gatti Juve Difensore 232