Gatti Juve | il difensore è tornato in gruppo Ottime notizie in vista del Cagliari le condizioni alla vigilia del match dell’Allianz Stadium
Gatti Juve, l’ex Frosinone torna in gruppo alla vigilia. Spalletti ritrova un pilastro: il difensore italiano è in ballottaggio con Koopmeiners per la difesa. Ottime notizie giungono dalla Continassa in vista della sfida di domani tra Juventus e Cagliari. Federico Gatti è ufficialmente rientrato in gruppo alla vigilia del match, superando completamente i problemi di salute che lo avevano afflitto. La sua presenza in campo è cruciale per le scelte difensive di Luciano Spalletti. Il rientro di Gatti pone Spalletti di fronte a un interessante dilemma tattico. L’allenatore può ora scegliere tra la solidità e la marcatura di Gatti e l’opzione più tecnica e di costruzione rappresentata da Teun Koopmeiners. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
