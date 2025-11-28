Gatti Juve ancora tanta incertezza attorno al rientro del difensore | Spalletti in giornata proverà a sciogliere i dubbi verso il Cagliari Il punto

Gatti Juve, il centrale ha superato la gastroenterite acuta ma è in dubbio per il Cagliari: Spalletti deciderà in giornata sulla sua convocazione. L’infermeria della Juventus continua a tenere il fiato sospeso per Federico Gatti. Il difensore centrale, assente nella trasferta di Champions League contro il Bodo Glimt a causa di un malessere che lo aveva debilitato, è vicino al rientro, ma la sua convocazione per la sfida di sabato contro il Cagliari è ancora incerta. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la causa del suo stop è stata più specifica di una semplice influenza. Gli accertamenti medici hanno infatti chiarito il quadro clinico: Gatti ha superato un attacco di gastroenterite acuta che non gli ha permesso di salire sul volo per la Norvegia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

