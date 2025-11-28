Gatti Juve ancora tanta incertezza attorno al rientro del difensore | Spalletti in giornata proverà a sciogliere i dubbi verso il Cagliari Il punto

Juventusnews24.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gatti Juve, il centrale ha superato la gastroenterite acuta ma è in dubbio per il Cagliari: Spalletti deciderà in giornata sulla sua convocazione. L’infermeria della  Juventus  continua a tenere il fiato sospeso per  Federico Gatti. Il difensore centrale, assente nella trasferta di  Champions League  contro il  Bodo Glimt a causa di un malessere che lo aveva debilitato, è vicino al rientro, ma la sua convocazione per la sfida di sabato contro il  Cagliari  è ancora incerta. Secondo quanto riportato da  Tuttosport, la causa del suo stop è stata più specifica di una semplice influenza. Gli accertamenti medici hanno infatti chiarito il quadro clinico:  Gatti  ha superato un attacco di  gastroenterite acuta  che non gli ha permesso di salire sul volo per la Norvegia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

gatti juve ancora tanta incertezza attorno al rientro del difensore spalletti in giornata prover224 a sciogliere i dubbi verso il cagliari il punto

© Juventusnews24.com - Gatti Juve, ancora tanta incertezza attorno al rientro del difensore: Spalletti in giornata proverà a sciogliere i dubbi verso il Cagliari. Il punto

Approfondisci con queste news

gatti juve tanta incertezzaJuventus Cagliari, Gatti a rischio forfait a causa dell’influenza? Ecco cosa filtra sul difensore - Federico Gatti, difensore centrale della Juventus, potrebbe saltare la sfida dello Stadium contro il Cagliari di Fabio Pisacane: tutte le novità Il difensore Federico Gatti è stato costretto a saltare ... Lo riporta cagliarinews24.com

gatti juve tanta incertezzaLe pagelle di Juve-Udinese: Vlahovic pimpante, Gatti imperioso, Yildiz brilla - I voti e i giudizi della partita dell'Allianz Stadium dopo l'esonero di Igor Tudor: Locatelli in ombra, Okoye e Zaniolo limitano i danni ... Riporta sportmediaset.mediaset.it

Gatti fuori dalla Juve, messaggio sconcertante poco fa - Per la Juventus è già tempo di tornare in campo con la sfida di domani sera contro il Villarreal valida per la seconda giornata di Champions League. Segnala diregiovani.it

Cerca Video su questo argomento: Gatti Juve Tanta Incertezza