Il debutto della prima parte della quinta stagione di Stranger Things su Netflix, avvenuto il 26 novembre, ha suscitato grande entusiasmo tra i fan, desiderosi di scoprire come si concluderà la celebre serie. Tra i protagonisti, Gaten Matarazzo, interprete di Dustin Henderson, ha condiviso alcuni dettagli sulla sua esperienza di convivenza con il collega Finn Wolfhard, che interpreta Mike Wheeler. Questa testimonianza offre uno sguardo autentico sulla vita sul set e sui rapporti tra gli attori principali. la convivenza tra i protagonisti della serie. anno di convivenza e dinamiche quotidiane. Gaten Matarazzo ha raccontato in un podcast di aver trascorso un intero anno vivendo insieme a Finn Wolfhard. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Gaten matarazzo e finn wolfhard svelano il loro stile di vita disordinato durante le riprese di stranger things season 5