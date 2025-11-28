Gaten Matarazzo di Stranger Things | Casa nostra era disgustosa dopo tre mesi con Finn

Gaten Matarazzo, il popolare attore che interpreta Dustin Henderson in Stranger Things, ha raccontato un divertente retroscena sulla sua convivenza con il collega Finn Wolfhard durante le riprese della quinta e ultima stagione della serie Netflix. I due giovani attori hanno condiviso un appartamento per circa un anno durante la produzione degli episodi finali, e l’esperienza non è stata esattamente all’insegna dell’ordine e della pulizia. Durante un’intervista nel podcast Dinner’s on Me condotto da Jesse Tyler Ferguson, rilasciata il 18 novembre, il 23enne Gaten ha descritto la convivenza come “un po’ un’esperienza da college”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

