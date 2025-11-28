Gasperini truffatore gaffe in diretta tv | i tifosi sono spiazzati

Gasperini trascina la Roma in vetta, ma intanto spunta una clamorosa gaffe: Gasperini truffatore, i tifosi sono spiazzati. La Roma vola, e lo fa senza ombra di dubbio grazie alla mano di Gasperini che, dopo gli anni intensi a Bergamo, sembra aver trovato nei giallorossi una nuova dimensione. Il tecnico ha portato entusiasmo, idee fresche e una personalità che, infatti, sta cambiando faccia alla squadra giorno dopo giorno. La Roma è prima in classifica, e però la rosa non è ancora considerata completa da tanti osservatori che continuano a ripetere come manchi un attaccante di peso, quello capace di portare gol con continuità. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

Gaffe clamorosa della tv argentina: Gasperini scambiato per il truffatore di pensioni! - Telefe Noticias ha pubblicato un video sulla notizia dell'uomo di Mantova, senza accorgersi di incluedere tra le foto un meme con l'allenatore della Roma ... Lo riporta corrieredellosport.it

