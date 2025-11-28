Gasperini tra Roma-Napoli e la gaffe della tv argentina il video è virale | Ma che ci fa lì?

Il tecnico giallorosso non parlerà alla vigilia del big match contro la squadra di Conte Come Conte, anche Gian Piero Gasperini non parlerà domani alla vigilia del big match dell’Olimpico tra Roma e Napoli. Il tecnico giallorosso è squalificato, ma a onor del vero è già accaduto che non parlasse in conferenza dopo una partita di Europa League. Non solo per le vittorie della sua Roma, il nome o meglio il volto di Gasperini ha ‘conquistato’ suo malgrado anche l’ Argentina. (AnsaFotoScreen Telefe Tik Tok) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Gasperini tra Roma-Napoli e la gaffe della tv argentina, il video è virale: “Ma che ci fa lì?”

Leggi anche questi approfondimenti

Roma, Gasperini incontentabile: "Non abbiamo fatto una bella partita" - facebook.com Vai su Facebook

Gasperini: "Potevamo fare meglio sul piano tecnico. Koné? Da valutare" #gasperini #roma #romamidtjylland #EuropaLeague Vai su X

Gasperini scambiato per il truffatore che si travestiva dalla madre morta: la gaffe in tv - L'incredibile svista in un servizio di Telefe Noticias, in Argentina: nel montaggio, oltre alle immagini del 56enne di Borgo Virgilio (Mantova), è stato inserito anche un primo piano dell'allenatore d ... Scrive today.it

Gasperini scambiato per il “truffatore travestito”: la gaffe virale dall’Argentina - L’Italia si è svegliata sommersa da meme, battute e indignazione per la vicenda del “truffatore delle pensioni”, l’uomo di Mantova che per due anni avrebbe incassato la pensione della madre travestend ... Lo riporta giornalelavoce.it

Gasperini diventa "il truffatore delle pensioni", il meme virale e la gaffe della tv argentina - In un servizio diffuso da Telefe Noticias compare anche la foto dell'allenatore della Roma modificata per scherzo sui social ... Da msn.com