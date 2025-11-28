Gasperini scambiato per il truffatore di pensioni travestito da madre morta | l' incredibile gaffe in tv
Clamorosa gaffe della televisione argentina. Gian Piero Gasperini, l'allenatore della Roma, nato a Grugliasco dove è cresciuto e dove ha ancora la sua casa e la sua famiglia, è stato scambiato per il truffatore di pensioni, l'uomo di Mantova che recentemente è salito alla ribalta delle cronache. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
