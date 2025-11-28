Gasperini scambiato per il truffatore che si travestiva dalla madre morta | la gaffe della tv argentina
Ma che c'entra Gian Piero Gasperini.con il truffatore di Borgo Virgilio? Assolutamente nulla. L'allenatore della Roma, suo malgrado, è diventato l'involontario protagonista della svista di un telegiornale argentino, L'incredibile svista in un servizio di Telefe Noticias: nel montaggio, oltre alle. 🔗 Leggi su Today.it
