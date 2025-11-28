Gasperini lancia un messaggio al Napoli | promessa battaglia

La Roma è scesa in campo per gli impegni di Europa League, battendo per 2-0 il Midtjylland. A fine gara, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa, esponendosi in merito alla prossims sfida contro il Napoli: si aspetterà una prestazione decisamente migliore rispetto a quella offerta in questa serata. Gasperini: “Dovremo giocare meglio contro il Napoli”. Il tecnico si esprime in modo non soddisfatto per la partita giocata dai suoi: La gara col Napoli è molto attesa ed è giusto così. Però per prepararsi bene, bisogna giocare bene. Ci siamo rilassati dopo aver sbloccato il match, le partite vanno giocate fino alla fine. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

