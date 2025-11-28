Gasperini diventa l'uomo travestito come la madre per riscuotere la pensione | clamorosa svista in TV
Clamorosa svista alla tv argentina che per errore scambia Gian Piero Gasperini per l'uomo travestito da sua madre morta per intascare la pensione. Le immagini diventano virali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
? #Gasperini: “Le valutazioni possono cambiare, ma il mercato diventa realistico solo a gennaio. Prima di tutto bisogna guardare cosa si ha in casa, se si inserisce qualcosa è perché merita” #ASRoma #RomaMidtjylland #EuropaLeague Vai su X
Gian Piero Ventura in esclusiva a Retesport. Su Gasperini: "Complimenti, è primo senza una punta". Sull'Italia: "Va cambiato il sistema e non il ct di turno. Se andiamo avanti mettendo la testa sotto la sabbia diventa difficile". #ASRoma #Retesport1042 - facebook.com Vai su Facebook
