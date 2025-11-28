Gasperini diventa l'uomo travestito come la madre per riscuotere la pensione | clamorosa svista in TV

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Clamorosa svista alla tv argentina che per errore scambia Gian Piero Gasperini per l'uomo travestito da sua madre morta per intascare la pensione. Le immagini diventano virali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

gasperini diventa uomo travestitoGasperini diventa l’uomo travestito come la madre per riscuotere la pensione: clamorosa svista in TV - Clamorosa svista alla tv argentina che per errore scambia Gian Piero Gasperini per l'uomo travestito da sua madre morta per intascare la pensione ... Da fanpage.it

Gaffe clamorosa della tv argentina: Gasperini scambiato per il truffatore di pensioni! - Telefe Noticias ha pubblicato un video sulla notizia dell'uomo di Mantova, senza accorgersi di incluedere tra le foto un meme con l'allenatore della Roma ... Si legge su corrieredellosport.it

gasperini diventa uomo travestitoClamorosa gaffe dall'Argentina: Gasperini diventa il truffatore di pensioni - L'allenatore della Roma, infatti, è stato scambiato per il truffatore delle pensioni di Mantova, l'uomo ch ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gasperini Diventa Uomo Travestito