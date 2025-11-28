Gasperini diventa il truffatore delle pensioni il meme virale e la gaffe della tv argentina
Gian Piero Gasperini diventa protagonista involontario della clamorosa gaffe di un network argentino il quale, in modo del tutto inconsapevole, ha utilizzato l'immagine di un meme diventato virale sul web per identificare l' uomo di Mantova che per due anni si è appropriato indebitamente della pensione della madre deceduta, travestendosi infine da lei con l'obiettivo di continuare a incassarla. La vicenda, che ha generato grande clamore non solo nel nostro Paese, è stata ripresa da tutte le principali testate giornalistiche mondiali, così come dalle piccole realtà impegnate nel campo dell'informazione sul web. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
