Garlasco quali sono gli indizi contro Andrea Sempio dal dna sulle unghie di Chiara Poggi alle telefonate
Dal Dna sulle unghie di Chiara Poggi all'impronta 33 fino alle telefonate, quali sono gli indizi contro Andrea Sempio nel caso Garlasco. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Caso Garlasco. Quali sono le novità? Adesso cosa puó accadere? Ne parliamo con @PBerizzi , scrittore e giornalista di @repubblica #NonStopNews Vai su X
GARLASCO: Ora Andrea Sempio si lagna perché sono usciti i dati della perizia sul Dna, ma proprio i suoi legali nel 2017 avevano avuto in anticipo la perizia Linarello... - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, tutti gli indizi contro Andrea Sempio: dna sulle unghie di Chiara Poggi, impronta 33, scontrino e telefonate alla villetta - Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi, secondo la Procura di Pavia, è soltanto l'ultimo degli elementi messi in fila in questi mesi nei confronti di Andrea Sempio. Riporta leggo.it
Caso Garlasco: Dna, scontrino e telefonate, gli indizi contro Sempio - Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi, secondo la Procura di Pavia, è soltanto l'ultimo degli elementi messi in fila in questi mesi nei confronti di Andrea Sempio. Si legge su ansa.it
Garlasco, sospetti sempre più pesanti su Andrea Sempio: tutti gli indizi contro l’amico di Marco Poggi - Il Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi, secondo la Procura di Pavia, è solo l’ultimo tassello che si aggiunge al quadro indiziario costruito in questi ... Secondo thesocialpost.it