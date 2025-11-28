Garlasco perizia DNA nel mirino e Lovati torna all’attacco | Atto di terrorismo impugnabile

Massimo Lovati dice e non dice, lancia dichiarazioni scottanti o lascia intendere, a cominciare dall’ agente 007 per finire al coniglio bianco. Nella giornata del 27 novembre, è il turno dell’« atto di terrorismo psicologico » per le indiscrezioni trapelate sui risultati della perizia genetica sul caso Chiara Poggi che inguaiano Andrea Sempio. A Dentro la Notizia, l’avvocato ha definito la notizia « falsa » e ha sostenuto che un’anticipazione del genere «sarebbe illegittima », andando a condizionare pesantemente l’opinione pubblica e compromettendo l’esito dell’ incidente probatorio: la fuga di notizie «renderebbe impugnabile o nulla la perizia stessa», conducendo addirittura «alla recusazione sia del perito che del giudice». 🔗 Leggi su Panorama.it

