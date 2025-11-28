Garlasco nuove voci sulla posizione di Sempio | I magistrati hanno ricostruito il movente

La vicenda del delitto di Garlasco torna nuovamente al centro dell’attenzione con un elemento che, pur non implicando automaticamente responsabilità penale, aggiunge un tassello pesante all’intricata ricostruzione del caso. Le nuove analisi sul Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi hanno riportato in primo piano quel cromosoma Y individuato dalla perita Denise Albani, una traccia che restringe il campo a una manciata di uomini appartenenti alla linea paterna Sempio. Tra loro, l’unico ad aver frequentato con certezza la casa di via Pascoli è proprio Andrea Sempio, l’amico del fratello della vittima. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Nuove analisi a Garlasco: "Il Dna di Sempio compatibile con le tracce sulle unghie di Chiara Poggi" Vai su X

Garlasco, nuove passatoie in porfido per agevolare il passaggio delle sedie a rotelle. - facebook.com Vai su Facebook

Caso Garlasco, un secondo appunto e nuove perquisizioni entrano nell’inchiesta - Caso Garlasco: nuovi sviluppi con il secondo appunto di Giuseppe Sempio e le perquisizioni nell’inchiesta su presunta corruzione della Procura di Pavia. Scrive notizie.it

Garlasco, la nuova intercettazione del padre di Sempio rimescola tutte le carte - A Mattino Cinque emergono nuove intercettazioni e dichiarazioni che riaccendono il dibattito sul caso Garlasco e sul ruolo dell’avvocato Gallo, tra pressioni e nuove rivelazioni. Riporta libero.it

Garlasco, ombre sull’alibi della zia di Chiara Poggi - Le inedite testimonianze degli abitanti del paese raccolte da Le Iene fanno emergere nuovi interrogativi e sospetti. Si legge su panorama.it