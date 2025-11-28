Garlasco lo scontro tra i genetisti sul Dna di Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi

Pagine di tabelle, numeri e comparazioni biostatistiche stanno riaccendendo il fronte più delicato del caso Garlasco, dove non c’è solo una questione di compatibilità genetica, ma una vera e propria battaglia tra esperti, con letture opposte sulla traccia trovata sotto le unghie di Chiara Poggi. Secondo la perizia di Denise Albani, la perita nominata dal Gip di Pavia, verrebbe confermata la piena sovrapponibilità tra due tracce di Dna Y trovate sulle unghie della vittima e la linea maschile della famiglia di Andrea Sempio. Una conclusione che ricalca quella del genetista della Procura, Carlo Previderé, e che si basa su una valutazione biostatistica condotta su un ampio campione di riferimento. 🔗 Leggi su Open.online