Garlasco l’ex pm Venditti | L’inchiesta su Sempio è un falso ideologico Il colpevole è Stasi

Si aspetta l’udienza del 18 dicembre. L’ex procuratore di Pavia Mario Venditti torna a parlare del caso Garlasco e definisce l’attuale indagine su Andrea Sempio «un falso ideologico», ribadendo che «l’accusa di concorso con Stasi o con ignoti nell’omicidio della povera Chiara Poggi non esiste da nessuna parte, anzi risulta il contrario». Le dichiarazioni arrivano durante un’intervista al programma Ignoto X, mentre lo stesso Venditti è oggi indagato dalla Procura di Brescia per corruzione in atti giudiziari relativa all’archiviazione concessa nel 2017 a Sempio. Secondo l’accusa, l’ex pm avrebbe ricevuto denaro dalla famiglia Sempio per favorire la chiusura del fascicolo. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Garlasco, l’ex pm Venditti: «L’inchiesta su Sempio è un falso ideologico. Il colpevole è Stasi»

