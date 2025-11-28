Garlasco la voce clamorosa su Sempio è partita dai magistrati | ecco gli elementi

Il delitto di Garlasco torna al centro della cronaca giudiziaria con le recenti indagini condotte sulla traccia di DNA rinvenuta sotto le unghie di Chiara Poggi. Le nuove perizie scientifiche, focalizzate sul cromosoma Y individuato dalla genetista Denise Albani, restringono il campo dei sospettati agli uomini della linea paterna della famiglia Sempio. Tra questi, l’unico ad aver frequentato regolarmente l’abitazione di via Pascoli è Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. Questa coincidenza genetica e la presenza nella cerchia familiare riportano quel nome al centro delle indagini. Siamo ad un punto di svolta nel caso? Leggi anche: Famiglia nel bosco, adesso parla la comunità: il paese è diviso (VIDEO) Garlasco, il ruolo del DNA nelle indagini: nuove valutazioni e possibili scenari. 🔗 Leggi su Tvzap.it

